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Это интересно 22.07.2021 20:21

ЮНЕСКО не стала объявлять Венецию объектом Всемирного наследия

В ЮНЕСКО приняли решение не включать Венецию в список объектов Всемирного наследия, которые "находятся под угрозой" исчезновения, сообщают в четверг европейские СМИ.

Комитет Всемирного наследия в четверг в ходе заседания, которое проходит в китайском городе Фучжоу, указал, что соответствующее решение принято благодаря введенному Италией запрету круизным лайнерам заходить в центр Венецианской лагуны. Предполагается, что этот шаг положительно скажется на сохранности лагуны.

Члены комитета добавили, что итальянские власти до декабря должны представить доклад по мерам, предпринимаемым для защиты экосистемы и исторического наследия города.

Министр культуры Италии Дарио Франческини в свою очередь, комментируя решение ЮНЕСКО, заявил, что удалось "достигнуть первого важного результата".

"Мировое внимание к Венеции должно оставаться на высоком уровне, и обязанность каждого - это работать для защиты лагуны", - сказал он.

В июне в ЮНЕСКО рекомендовали включить Венецию в список объектов Всемирного наследия, которые "находятся под угрозой". Отмечалось, что предложение о внесении Венеции было связано с последствиями массового туризма и с прибытием больших круизных лайнеров в мало приспособленную для них лагуну.

В свою очередь, итальянские власти регулярно предупреждают, что город может сильно пострадать от последствий глобального потепления и повышения уровня воды в море.

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Тэги: ЮНЕСКО, ВЕНЕЦИЯ, РЕШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]