ЮНЕСКО не стала объявлять Венецию объектом Всемирного наследия

В ЮНЕСКО приняли решение не включать Венецию в список объектов Всемирного наследия, которые "находятся под угрозой" исчезновения, сообщают в четверг европейские СМИ.
Комитет Всемирного наследия в четверг в ходе заседания, которое проходит в китайском городе Фучжоу, указал, что соответствующее решение принято благодаря введенному Италией запрету круизным лайнерам заходить в центр Венецианской лагуны. Предполагается, что этот шаг положительно скажется на сохранности лагуны.
Члены комитета добавили, что итальянские власти до декабря должны представить доклад по мерам, предпринимаемым для защиты экосистемы и исторического наследия города.
Министр культуры Италии Дарио Франческини в свою очередь, комментируя решение ЮНЕСКО, заявил, что удалось "достигнуть первого важного результата".
"Мировое внимание к Венеции должно оставаться на высоком уровне, и обязанность каждого - это работать для защиты лагуны", - сказал он.
В июне в ЮНЕСКО рекомендовали включить Венецию в список объектов Всемирного наследия, которые "находятся под угрозой". Отмечалось, что предложение о внесении Венеции было связано с последствиями массового туризма и с прибытием больших круизных лайнеров в мало приспособленную для них лагуну.
В свою очередь, итальянские власти регулярно предупреждают, что город может сильно пострадать от последствий глобального потепления и повышения уровня воды в море.
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