Иск РФ против Украины в ЕСПЧ не имеет шансов на успех - Кулеба

Иск РФ против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) был подан с пропагандистской целью и не имеет никаких шансов на удовлетворение, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Не вмешиваясь в правосудие ЕСПЧ, я могу абсолютно заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов на то, чтобы быть удовлетворенной, и подана она Россией исключительно с пропагандистской целью. Никаких других результатов, кроме информационного шума и потраченного времени суда на написание ответа, у этого представления не будет", - сказал Кулеба на совместном брифинге с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петром Сийярто в зоне ООС в четверг.
Ранее в четверг РФ впервые обратилась в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой на другое государство - Украину, жалоба касается целого ряда нарушений, в том числе гибели мирного населения, подавления свободы слова и водной блокады РФ Крыма. Также РФ указала в межгосударственной жалобе в ЕСПЧ, что ответственность за катастрофу малазийского "Боинга" рейс MH17 в Донбассе лежит на Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий и позднее не расследовала это обстоятельство.
Алиев о Путине: «Мы политики, которые верим друг другу»
Алиев о финансовых средствах ЕС: Азербайджан больше всего пострадал от войны, но деньги выделяются Армении
Белоруссия планирует построить хранилище ОЯТ к 2030г - Минэнерго
ЛУКОЙЛ завершил первый этап модернизации битумного производства на Кстовском НПЗ
ЮНЕСКО не стала объявлять Венецию объектом Всемирного наследия
В Азербайджане спад новых случаев COVID-19
В Азербайджане вынесли приговор 13 членам армянских вооруженных формирований
Президент Азербайджана ввел в строй Олимпийский спорткомплекс в Геранбое
Президент Азербайджана посещает Геранбойский район
Президент Азербайджана открыл ряд социальных объектов в Нафталане
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Откройте депозитный счет в AccessBank и сразу же получите процентные бонусы!
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом