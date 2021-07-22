Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0058 RUR   0.023 GBR   2.3317 TRY   0.1986

Цена на нефть

15.07 $/bbl   WTI 71.65 -1.48 Brent 73.47 -1.29

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 22.07.2021 20:17

Азербайджан продолжит укреплять свои позиции на границе с Арменией – Алиев

Азербайджан продолжит укреплять свои позиции на границе с Арменией, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Шарль Мишель (глава Госсовета ЕС – ИФ) в ходе визита в Ереван назвал приграничные территории спорными. Если честно, я не согласен с этим выражением, так как мы считаем эти территории своими. Я считаю, что это территория Зангезура. А Зангезур – это земля наших предков и мы находимся на своей земле», - сказал Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, этот вопрос обсуждался в ходе визита Мишеля в Азербайджан. «Я ему постарался объяснить, что мы вышли к своим границам. Почему только в мае вышли? Потому что растаял снег. После того как растаял снег мы взяли нужные высоты и разместились на них, укрепились там и будем укрепляться», - подчеркнул президент.

Алиев отметил, что Армения не может смириться с поствоенной реальностью. «Считаю, что здесь определенную роль играет и психологический фактор. Наверное, им нужно время, чтобы с психологической точки зрения привыкнуть к новой реальности. Наша победа разрушила все их идеологические основы», - добавил президент Азербайджана.

Глава государства назвал «очень мудрым шагом» тот факт, что Мишель не использовал слова «статус», «Нагорный Карабах». «Мы это ценим и Армения должна вынести результат из этого. Нет ни статуса, ни Нагорного Карабаха», - подчеркнул Алиев.

По его словам, если кому-то нравится это название, то «они могут в своей стране создать область Нагорный Карабах или же могут так назвать один из районов, или страну, это их дело». «В Азербайджане территориальной единицы под названием Нагорный Карабах нет и тот факт, что Шарль Мишель не использовал этого выражения, должно восприниматься как уважение к нашей позиции. Это касается и вопроса статуса. Я 10 ноября, после завершения войны, показал место статуса. Он (статус – ИФ) еще там и будет гореть там вечно. Поэтому по этому вопросу не может быть другого мнения» - сказал президент Азербайджана.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, АРМЕНИЯ, ГРАНИЦА


Похожие новости


Потери Армении в Карабахе осенью 2020 года в 2-3 раза превысили потери Азербайджана – Алиев Армения должна отказаться от территориальных притязаний и забыть выражение Нагорный Карабах – Алиев Президент Алиев надеется, что власти Армении после выборов теперь дадут согласие на заключение мирного договора с Азербайджаном Ереван передал Баку только карту минных полей в Агдамском районе, по другим районам Карабаха Армения отказывается от передачи таких карт – президент Азербайджана Азербайджан готов начать переговоры с Арменией для подписания мирного договора, но Ереван на этот призыв пока не дал ответа – Алиев Баку призывает Ереван все спорные вопросы решать путем переговоров - президент Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]