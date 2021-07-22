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Карабах 22.07.2021 20:52

Алиев про Лачинский коридор: Мы там и все видим

Азербайджан проводит ежедневный мониторинг Лачинского коридора и имеет полную информацию о том, сколько машин проезжает через него, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Мы проводим ежедневный мониторинг, сколько машин проезжает через Лачинский коридор, сколько выезжает», - сказал Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, в Карабахе в настоящее время проживает максимум 25 тыс. армян. «Реальное число проживающих там – 25 тыс. человек. Озвучивались и другие цифры, после войны вернулись более 50 тыс. человек. Возможно, но вернувшийся не значит, что остался там. Вернулись, а потом уехали. Во-вторых, у нас есть различная техника, спутники. Мы знаем число машин там, видим движение людей. У нас есть достаточно разноплановой информации о том, что там происходит. Мы и раньше, до войны, знали, что там происходит. Естественно, мы знаем, что там происходит сейчас», - отметил Алиев.

Президент подчеркнул, что Азербайджан отслеживает и иностранные машины, которые через Лачинский коридор въезжают в Карабах. «Мы говорили, что этому должен быть положен конец, это наша территория. Если кто-то считает, что мы этого не видим, он заблуждается. В ряде случаев этим машинам приклеиваются армянские номера. Но мы там, мы в коридоре, мы все видим, в Ханкенди, в коридоре. Поэтому этому должен быть положен конец. Ежедневно число выезжающих машин больше числа въезжающих. Где логика в том, чтобы создавать статус для 25 тыс. человек?», - добавил Алиев.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, КОРИДОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]