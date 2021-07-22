ВВС США нанесли серию ударов в Афганистане

Американские военные в течение этой недели нанесли несколько ударов с воздуха в Афганистане, чтобы поддержать афганские правительственные силы, ведущие бои против мятежников из движения "Талибан", сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

В частности, удары пришлись по провинции Кандагар, которая считается стратегически важной, пояснили собеседники агентства.

Associated Press отмечает, что факт нанесения авиаударов показывают, что "США намерены помогать афганским силам безопасности, ведущим бои против талибов. Эта помощь продлится, как минимум до завершения вывода сил США из Афганистана 31 августа".

В сообщении отмечается, что США для таких ударов могут использовать авиацию, которая на данный момент базируется в ближневосточном регионе.