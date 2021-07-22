В Италии в августе перестанут пускать людей на массовые мероприятия без вакцины от COVID-19

В Италии с 6 августа на многолюдные мероприятия будут пускать только тех, кто полностью вакцинирован от коронавируса COVID-19, сообщает газета "Коррьере делла сера" со ссылкой на власти страны.
В четверг итальянское правительство согласовало изменение принципа работы так называемого "зеленого пропуска", в котором отмечается, вакцинирован ли тот или иной человек. С 6 августа только жителям Италии, которые завершили процесс вакцинации, будут доступны массовые мероприятия, стадионы, музеи, театры, кинотеатры, бассейны, тренажерные залы, а также бары и рестораны. На открытых террасах баров и ресторанов "зеленый пропуск" не потребуется.
Ночные клубы в Италии пока что останутся закрытыми.
"Зеленые пропуска" не потребуется в общественном транспорте, в школах и на рабочих местах.
Как сообщают СМИ, мера была принята ради увеличения темпа вакцинации. Ранее "зеленый пропуск" требовали только для путешествия за границу, а также посещения крупных мероприятий, таких как концерты, футбольные матчи или свадьбы.
"Зеленый пропуск" - это документ, который подтверждает, что его владелец был вакцинирован, сдал негативный тест на коронавирус или выздоровел от заболевания. В Италии его используют с июня.
Согласно информации издания The Financial Times, в Италии обе дозы получили 45,9% населения.
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