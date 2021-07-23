Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия может быть связана с так называемым "гаванским синдромом", выявленным у некоторых американских госслужащих в ряде стран в последние годы, но отказался делать поспешные выводы.
"Может быть, но я, честно говоря, не могу, не хочу предполагать, пока мы не сможем сделать более окончательные выводы, кто это может быть. Но есть целый ряд возможностей", - ответил Бернс на вопрос журналиста радио NPR о возможной причастности России.
"Мы все еще не знаем наверняка, но я абсолютно полон решимости и я потратил на это много времени и энергии за те четыре месяца, что являюсь директором ЦРУ, докопаться до сути вопроса о том, что и кто это вызвал", - отметил он.
По его словам, то, что испытали госслужащие США и некоторые члены их семей "реально и серьезно".
Глава ЦРУ уточнил, что речь идет о паре сотен случаев.
"Гаванский синдром" получил свое название в честь кубинской столицы, где сотрудники ЦРУ и Госдепартамента впервые пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы, в частности, на слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове в 2016 и 2017 годах. Некоторые из них жаловались на проблемы со зрением. Обследование сотрудников провели в университете Пенсильвании. Эксперты тогда заявили, что не обнаружили признаков физического воздействия на организм пациентов, для которого могли бы быть характерны подобные симптомы. По их словам, это "как если бы случилось сотрясение мозга без непосредственного сотрясения".
Некоторые эксперты предположили, что причина недомоганий могла крыться в воздействии радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.
Первичные версии генпланов городов Физули и Джабраил представлены президенту Азербайджана
Алиев о Путине: «Мы политики, которые верим друг другу»
Алиев о финансовых средствах ЕС: Азербайджан больше всего пострадал от войны, но деньги выделяются Армении
Баку и Москва продолжат работу по устранению торговых барьеров и созданию совместных производств
Предприниматели Азербайджана и РФ получат поддержку властей двух стран - замминистра
Украина доразместила еврооблигации-2029 на $500 млн под 6,3% - Минфин
Астрономы впервые зафиксировали у экзопланеты кольцо, из которого формируются спутники
Новые случаи заражения COVID-19 выявлены у связанных с Олимпиадой людей, три - у спортсменов - Оргкомитет
Число заражений COVID-19 в мире превысило 192,5 млн - университет Хопкинса
Президент Азербайджана ввел в строй Олимпийский спорткомплекс в Геранбое
Президент Азербайджана посещает Геранбойский район
Президент Азербайджана открыл ряд социальных объектов в Нафталане
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Откройте депозитный счет в AccessBank и сразу же получите процентные бонусы!
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом