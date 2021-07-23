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Дальнее зарубежье 23.07.2021 09:25

Глава ЦРУ предположил причастность России к "гаванскому синдрому", однако признал преждевременность любых выводов

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что Россия может быть связана с так называемым "гаванским синдромом", выявленным у некоторых американских госслужащих в ряде стран в последние годы, но отказался делать поспешные выводы.

"Может быть, но я, честно говоря, не могу, не хочу предполагать, пока мы не сможем сделать более окончательные выводы, кто это может быть. Но есть целый ряд возможностей", - ответил Бернс на вопрос журналиста радио NPR о возможной причастности России.

"Мы все еще не знаем наверняка, но я абсолютно полон решимости и я потратил на это много времени и энергии за те четыре месяца, что являюсь директором ЦРУ, докопаться до сути вопроса о том, что и кто это вызвал", - отметил он.

По его словам, то, что испытали госслужащие США и некоторые члены их семей "реально и серьезно".

Глава ЦРУ уточнил, что речь идет о паре сотен случаев.

"Гаванский синдром" получил свое название в честь кубинской столицы, где сотрудники ЦРУ и Госдепартамента впервые пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы, в частности, на слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове в 2016 и 2017 годах. Некоторые из них жаловались на проблемы со зрением. Обследование сотрудников провели в университете Пенсильвании. Эксперты тогда заявили, что не обнаружили признаков физического воздействия на организм пациентов, для которого могли бы быть характерны подобные симптомы. По их словам, это "как если бы случилось сотрясение мозга без непосредственного сотрясения".

Некоторые эксперты предположили, что причина недомоганий могла крыться в воздействии радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.

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Тэги: США, ЦРУ, ГАВАНА СИНДРОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]