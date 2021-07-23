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Дальнее зарубежье 23.07.2021 09:50

Первый замгоссекретаря США и замглавы МИД Южной Кореи обсудили КНДР

Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Цой Джун Кун и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман провели в пятницу в Сеуле переговоры по вопросам застопорившейся ядерной дипломатии с Северной Кореей, сообщает "Ренхап".

"Я ожидаю, что мы продолжим обсуждать региональные проблемы, включая действия, которые противоречат интересам США и Республики Корея и угрожают подорвать основанный на правилах международный порядок", - цитирует агентство Шерман.

Между тем, Цой Джун Кун отметил, что с момента прихода к власти президента США Джо Байдена "двусторонние связи и обмены продолжались без перерыва даже на один день".

"Это свидетельствует о том, что альянс Южной Кореи и США превращается в прочный альянс, в котором две страны помогают друг другу", -добавил он.

Отмечается, что речь также шла и о сотрудничестве двух стран в борьбе с изменением климата.

Шерман прибыла в Южную Корею с трехдневным визитом в среду после посещения Японии.

В пятницу она планирует вылететь в Монголию, а позже посетить Китай и Оман.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, ЗАМГОССЕКРЕТАРЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]