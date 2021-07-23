Манат укрепился к евро, подешевел к рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 23 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 23 июля ЦБА установил на уровне 2,0009 манат/1EUR (22 июля - 2,0058 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 23 июля установил 0,0231 манатов/1RUB (22 июля - 0,0230 манат/1RUB).

Н.Аббасова