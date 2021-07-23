Нефть дешевеет после роста цен накануне

Цены на нефть снижаются на торгах в пятницу после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.
Поддержку котировкам оказали ожидания ограниченного предложения в условиях восстановления спроса.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:51 в пятницу составляет $73,55 за баррель, что на $0,24 (0,33%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,56 (2,16%) - до $73,79 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,68 за баррель, что на $0,23 (0,32%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $1,61 (2,3%) - до $71,91 за баррель.
При этом за неделю цены на обе марки могут продемонстрировать рост, пишет Trading Economics.
В то же время давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения по поводу темпов распространения нового штамма коронавируса в мире и его последствий для мировой экономики. Эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое ограничит спрос на нефть.
С течением времени "последствия каждого нового раунда локдаунов становятся слабее, однако продолжают служить напоминанием для трейдеров о том, что путь к восстановлению остается тернистым", сказал директор по рыночной стратегии SIA Wealth Management Колин Цешински, которого цитирует MarketWatch.
Фьючерсы резко снизились в начале недели, однако отыграли потери на фоне ожиданий инвесторов о том, что спрос в целом будет оставаться активным на фоне уменьшения запасов сырья и роста темпов вакцинации.
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