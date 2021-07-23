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22.07 $/bbl   WTI 71.91 1.61 Brent 73.79 1.56

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ТЭК 23.07.2021 09:24

Нефть дешевеет после роста цен накануне

Цены на нефть снижаются на торгах в пятницу после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Поддержку котировкам оказали ожидания ограниченного предложения в условиях восстановления спроса.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:51 в пятницу составляет $73,55 за баррель, что на $0,24 (0,33%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $1,56 (2,16%) - до $73,79 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $71,68 за баррель, что на $0,23 (0,32%) ниже итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $1,61 (2,3%) - до $71,91 за баррель.

При этом за неделю цены на обе марки могут продемонстрировать рост, пишет Trading Economics.

В то же время давление на рынок оказывают сохраняющиеся опасения по поводу темпов распространения нового штамма коронавируса в мире и его последствий для мировой экономики. Эксперты опасаются введения новых карантинных мер, которое ограничит спрос на нефть.

С течением времени "последствия каждого нового раунда локдаунов становятся слабее, однако продолжают служить напоминанием для трейдеров о том, что путь к восстановлению остается тернистым", сказал директор по рыночной стратегии SIA Wealth Management Колин Цешински, которого цитирует MarketWatch.

Фьючерсы резко снизились в начале недели, однако отыграли потери на фоне ожиданий инвесторов о том, что спрос в целом будет оставаться активным на фоне уменьшения запасов сырья и роста темпов вакцинации.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]