Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0058 RUR   0.023 GBR   2.3317 TRY   0.1986

Цена на нефть

22.07 $/bbl   WTI 71.91 1.61 Brent 73.79 1.56

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.07.2021 09:49

Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 45 талибов

За прошедшие сутки правительственные силы Афганистана в ходе боевых операций с применением авиации ликвидировали 45 боевиков движения "Талибан", еще 25 ранены, сообщает пресс-центр министерства обороны страны.

"В ходе операции на территории уезда Марджа провинции Гильменд по позициям боевиков был нанесен авиаудар, в результате восемь террористов убиты, еще 16 получили ранения. Кроме того, 10 талибов ликвидированы в результате авиаударов на территории уезда Наджраб провинции Каписа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевая авиация применялась и в ходе операции в провинции Кундуз, где в районе населенного пункта Чала-Мазар убиты десять боевиков, еще девять, в том числе командир Фазал ул Хак, получили ранения.

Авиационные удары по местам скопления талибов также были нанесены в районе села Ейдма Кала, провинции Джаузжан, где ликвидированы 17 террористов, полностью разрушено убежище боевиков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, МИНОБОРОНЫ, БОИ, ОБСТАНОВКА


Похожие новости


Война в Афганистане вступила в критическую фазу - министр обороны Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации отправилась в Афганистан Группа азербайджанских миротворцев на основе ротации вернулась из Афганистана в Баку Глава Минобороны Грузии заверил НАТО в отсутствии планов сокращения грузинского военного контингента в Афганистане Россию беспокоит возможность возрастания террористической угрозы из Афганистана после вывода оттуда иностранных войск - Шойгу Минобороны Азербайджана и общественное объединение ветеранов Афганистана создадут совместную рабочую группу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]