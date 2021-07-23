Минобороны Афганистана сообщило о ликвидации за сутки 45 талибов

За прошедшие сутки правительственные силы Афганистана в ходе боевых операций с применением авиации ликвидировали 45 боевиков движения "Талибан", еще 25 ранены, сообщает пресс-центр министерства обороны страны.

"В ходе операции на территории уезда Марджа провинции Гильменд по позициям боевиков был нанесен авиаудар, в результате восемь террористов убиты, еще 16 получили ранения. Кроме того, 10 талибов ликвидированы в результате авиаударов на территории уезда Наджраб провинции Каписа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевая авиация применялась и в ходе операции в провинции Кундуз, где в районе населенного пункта Чала-Мазар убиты десять боевиков, еще девять, в том числе командир Фазал ул Хак, получили ранения.

Авиационные удары по местам скопления талибов также были нанесены в районе села Ейдма Кала, провинции Джаузжан, где ликвидированы 17 террористов, полностью разрушено убежище боевиков.