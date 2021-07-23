Украина доразместила еврооблигации-2029 на $500 млн под 6,3% - Минфин

Украина 22 июля осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на $500 млн с погашением 21-го мая 2029 года: довыпуск прошел с доходностью 6,30% и ценой предложения 103,493% от номинала, сообщило Министерство финансов Украины.
"Успех этой сделки по доразмещению еврооблигаций, осуществленной в течение одного дня, свидетельствует о постоянной прочной поддержке Украины со стороны международного инвестиционного сообщества", - приводятся в релизе на сайте ведомства слова министра финансов Сергея Марченко.
Минфин указал, что финальная книга заявок размером $1,7 млрд позволила достичь сужения спрэдов доходности на 32,5 базисных пункта (б.п.) по сравнению с исходным ориентиром доходности и на 57,5 б.п. по сравнению с доходностью (6,876%) при первичном размещении этих облигаций на $1,25 млрд в апреле этого года.
"Мы ограничили объем сделки, поскольку продолжаем придерживаться нашей стратегии приоритезации привлечения льготного финансирования для покрытия большинства потребностей во внешних заимствованиях", - отметил Марченко.
Он добавил, что благоприятные рыночные условия позволили Минфину постепенно выполнять план заимствований на этот год перед тем, как на рынке начнется уменьшение деловой активности во время сезона отпусков.
Ведомство уточнило, что совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International. Расчеты по выпуску должны состояться 27-го июля, а привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.
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