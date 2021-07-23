Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0058 RUR   0.023 GBR   2.3317 TRY   0.1986

Цена на нефть

22.07 $/bbl   WTI 71.91 1.61 Brent 73.79 1.56

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 23.07.2021 10:40

Украина доразместила еврооблигации-2029 на $500 млн под 6,3% - Минфин

Украина 22 июля осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на $500 млн с погашением 21-го мая 2029 года: довыпуск прошел с доходностью 6,30% и ценой предложения 103,493% от номинала, сообщило Министерство финансов Украины.

"Успех этой сделки по доразмещению еврооблигаций, осуществленной в течение одного дня, свидетельствует о постоянной прочной поддержке Украины со стороны международного инвестиционного сообщества", - приводятся в релизе на сайте ведомства слова министра финансов Сергея Марченко.

Минфин указал, что финальная книга заявок размером $1,7 млрд позволила достичь сужения спрэдов доходности на 32,5 базисных пункта (б.п.) по сравнению с исходным ориентиром доходности и на 57,5 б.п. по сравнению с доходностью (6,876%) при первичном размещении этих облигаций на $1,25 млрд в апреле этого года.

"Мы ограничили объем сделки, поскольку продолжаем придерживаться нашей стратегии приоритезации привлечения льготного финансирования для покрытия большинства потребностей во внешних заимствованиях", - отметил Марченко.

Он добавил, что благоприятные рыночные условия позволили Минфину постепенно выполнять план заимствований на этот год перед тем, как на рынке начнется уменьшение деловой активности во время сезона отпусков.

Ведомство уточнило, что совместными лид-менеджерами транзакции выступили BNP Paribas и Goldman Sachs International. Расчеты по выпуску должны состояться 27-го июля, а привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЕВРООБЛИГАЦИИ, ДОРАЗМЕЩЕНИЕ


Похожие новости


Украина размещает еврооблигации на $2 млрд - источник Президент Украины продлил мораторий на выплаты по "российским" евробондам Украина произвела выплаты по евробондам на $120 млн - источник Украина привлечет заем CAD200 млн под 3% годовых - постановление

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]