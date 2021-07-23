Число заражений COVID-19 в мире превысило 192,5 млн - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составило 192 млн 575 тыс. 255, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 135 тыс. 810 человек.
В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 34 млн 281 тыс. 864 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 610 тыс. 177.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 31 млн 293 тыс. 62, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 419 тыс. 470.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 млн 523 тыс. 711 заболевших, умерло 547 тыс. 16 человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 532,6. В США на 1 млн жителей скончалось 1 тыс. 880 человек, в Индии - 301, Бразилии - 2 тыс. 555.
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