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Карабах 23.07.2021 10:12

Первичные версии генпланов городов Физули и Джабраил представлены президенту Азербайджана

Первичные версии генпланов городов Физули и Джабраил представлены на рассмотрение президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Генплан Агдама уже утвержден. Первичные варианты генеральных планов Физули и Джабрала представлены мне. Сейчас прорабатывается подробный план. В ближайшие месяцы генпланы Физули и Джабраила будут представлены общественности», - сказал Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, также началась работа над разработкой генплана города Зангилан. «Несколько иностранных компаний, всемирно известных компаний дали нам свои предложения, сейчас идет процесс отбора», - отметил он.

Алиев добавил, что также будут восстановлены и другие города на освобожденных территориях – Губады, Лачын и Кельбаджар.

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГОРОДА, ГЕНПЛАН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]