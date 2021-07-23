Первичные версии генпланов городов Физули и Джабраил представлены президенту Азербайджана

Первичные версии генпланов городов Физули и Джабраил представлены на рассмотрение президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Генплан Агдама уже утвержден. Первичные варианты генеральных планов Физули и Джабрала представлены мне. Сейчас прорабатывается подробный план. В ближайшие месяцы генпланы Физули и Джабраила будут представлены общественности», - сказал Алиев в интервью государственному телеканалу AzTV.

По его словам, также началась работа над разработкой генплана города Зангилан. «Несколько иностранных компаний, всемирно известных компаний дали нам свои предложения, сейчас идет процесс отбора», - отметил он.

Алиев добавил, что также будут восстановлены и другие города на освобожденных территориях – Губады, Лачын и Кельбаджар.

А.Азизов