Новые случаи заражения COVID-19 выявлены у связанных с Олимпиадой людей, три - у спортсменов - Оргкомитет

За последние сутки положительным тест на коронавирус оказался у 19 человек, связанных с проведением токийской Олимпиады, сообщил Оргкомитет Игр в пятницу.

Из них - три спортсмена, три журналиста, 10 членов олимпийских делегаций различных стран и три человека из обслуживающего персонала.

Об их национальной принадлежности не сообщается.

Всего с начала тестирования всех, кто в той или иной мере связан с Играми, положительный тест на вирус выявлен у 110 человек - 54 иностранцев и 56 японцев.