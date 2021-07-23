AzerGold ввело в эксплуатацию новое месторождение золота на западе Азербайджана

ЗАО «AzerGold» ввело в эксплуатацию золотоносное месторождение «Мерех» в Дашкесанском районе (запад Азербайджана – ИФ), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
Ввод состоялся в четверг. В церемонии запуска месторождения принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, который понаблюдал за первым взрывом горных пород на месторождении Мерех.
«Месторождение золота Мерех, расположенное к северу от прииска Човдар, было открыто в 2018 году. Это третье месторождение золота, введенное в эксплуатацию AzerGold. Срок реализации данного проекта составляет 2 года», - сообщили в обществе.
В компании также сообщили, что начиная с текущего года, запланирован ввод в эксплуатацию ряда других рудных месторождений.
По данным AzerGold, с начала разработки месторождения Човдар в 2016 году, с этого прииска добыто 259 тыс. унций золота, и в ближайшие годы планируется произвести дополнительно 338 тыс. унций золота.
В настоящее время AzerGold занимается добычей и экспортом золота в рамках первой (наземной) фазы разработки золоторудного месторождения Човдар и с месторождения Агйохуш (с ноября 2020г –ИФ) в Дашкесанском районе .
ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года «AzerGold» поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.
Н.Аббасова
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