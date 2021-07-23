В Китае проверят образцы крови, взятые в Ухани до первого подтвержденного в декабре 2019 года случая COVID-19

Китайские специалисты готовятся протестировать образцы крови из города Ухань за период, который предшествовал выявлению первого официального случая COVID-19 8 декабря 2019 года, сообщает в пятницу издание "Саут чайна морнинг пост".

"Китай в данный момент мобилизует соответствующих экспертов и организации для подготовки к этой работе, и мы заблаговременно формулируем методы и план действий для исследования образцов крови", - заявил на пресс-конференции накануне глава китайской стороны в совместной команде экспертов Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Лян Ваньнянь.

Однако, уточняет "Саут чайна морнинг пост", по правилам, изучение проб может начаться лишь по истечении двухгодичного периода их хранения. Кроме того, Лян Ваньнянь не сообщил, будут ли проходить подобные исследования в других частях страны. Издание в свою очередь отмечает, что эти работы могли бы определить более ранние случаи заражения на территории КНР.

"Когда после периода хранения образцы крови можно будет протестировать, мы выполним соответствующие работы и поделимся результатами с китайскими и иностранными экспертами", - пообещал Лян Ваньнянь.

По информации "Саут чайна морнинг пост", эта идея возникла, когда в ходе миссии ВОЗ в Ухани ранее в этом году китайские и зарубежные специалисты предложили городскому банку крови проверить образцы крови, относящиеся к сентябрю - декабрю 2019 года, на предмет возможного наличия антител к коронавирусу. В ВОЗ тогда также предположили, что такой подход можно было применить и в банках крови в других районах Китая и в других частях мира, причем проверять советовалось образцы сроком от трех до шести месяцев до регистрации первых случаев COVID-19 в данной местности.

В мае датский эпидемиолог Теа Фишер приветствовала решение банка крови Ухани отложить запланированное уничтожение образцов крови после двух лет их хранения - ради будущих исследований. В то же время она выразила беспокойство в связи с тем, что подобные образцы, которые могли бы помочь в расследовании истоков пандемии, могут уничтожить в других местах.

"Саут чайна морнинг пост" отмечает, что серологические исследования - метод анализа биологического образца пациента на предмет наличия антител и антигенов - не является столь точным как другие методы, однако они использовались в ряде стран для определения свидетельств раннего циркулирования COVID-19.

Как указывает издание, власти КНР не раз использовали эти исследования для выдвижения предположений, что вирус распространялся по Европе уже осенью 2019 года до того, как он был идентифицирован в Китае: соответственно, тогда можно допустить возможность того, что вирус впервые появился не на территории Китая.

Первым известным очагом распространения коронавируса COVID-19 стал китайский город Ухань. Однако до сих пор неясно, как вирус попал туда и как начал распространяться среди людей.

Ранее на этой неделе Пекина отказался от плана ВОЗ, предусматривающего второй этап изучения происхождения COVID-19 в Китае. Так, в четверг заместитель главы Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь заявил журналистам, что предложение ВОЗ содержит "формулировки, которые не уважают науку", и что Пекин не согласен с этим планом. Он отметил, что Пекин решительно выступает против политизации исследования происхождения вируса.

В мае текущего года президент США Джо Байден приказал американским спецслужбам в ближайшие три месяца доложить о том, впервые ли вирус COVID-19 появился в Китае от животного или в результате лабораторной утечки.

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

Великобритания и США крайне критически отнеслись к этому, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам.