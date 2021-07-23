Глава научного совета Франции предупредил о возможности возникновения нового варианта COVID-19 этой зимой

Существует вероятность возникновения нового типа COVID-19 в эту зиму, заявил глава научного совета при президенте Франции профессор Жан-Франсуа Дельфрэси.
"Мы, вероятно, получим новый вариант в течение зимы", - приводят его слова французские СМИ.
Однако он отказался прогнозировать последствия подобного развития событий и предполагать, будет ли новый вариант вируса опаснее предыдущих. В то же время он уточнил, что у COVID-19 - "довольно ограниченный" потенциал для мутаций.
"В последующую пару лет серьезным вызовом будет то, как мы будем сосуществовать в рамках двух миров - стран, где прошла вакцинация, и стран, где ее не было", - также сказал Дельфрэси.
СМИ напоминают, что специалисты по инфекционным заболеваниям ранее призывали жителей Франции вернуться к соблюдению дистанции и ношению масок и утверждали, что "возвращение к нормальной жизни", возможно, произойдет в 2022 или 2023 годах.
В минувший понедельник представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что Франция вступила в четвертую волну пандемии коронавируса COVID-19.
Со среды во Франции от посетителей кинотеатров, театров, бассейнов и спортивных учреждений стали требовать свидетельства, что они не больны COVID-19.
Ранее в пятницу Национальное собрание - нижняя палата парламента Франции - одобрила законопроект о введении "санитарных пропусков" также в кафе и ресторанах с августа и об обязательной с сентября вакцинации против COVID-19 персонала медицинских учреждений и работников социальных служб.
Теперь проект изучит в ходе экстренной сессии Сенат - верхняя палата парламента. Правительство рассчитывает на одобрение инициативы к концу недели.
Всего во Франции за время пандемии COVID-19 выявлено свыше 5,93 млн заражений, 111,5 тыс. инфицированных скончались.
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