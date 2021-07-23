Объем транзита газа через Украину после 2024 года будет зависеть от спроса в Европе - Песков

Переговоры о транзите газа через Украину после 2024 года будут зависеть, в том числе, от объемов европейского спроса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Переговоры о транзите, о продолжении транзита на перспективу после 2024 года во многом связаны с процессами декарбонизации в Европе и с процессами европейского спроса. Потребители в Германии являются крупнейшими потребителями газа в Европе и поэтому именно от их спроса во многом будет зависеть объём", - сказал Песков.

В пятницу в ходе общения Пескова с журналистами представители СМИ попросили пресс-секретаря прокомментировать вчерашнее заявление "Газпрома" о том, что при проявлении интереса Европы к увеличению объемов закупок российского газа объемы прокачки "голубого топлива" через Украину могут быть также увеличены. Пескова спросили, говорил ли об этом президент РФ Владимир Путин с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и какова была реакция немецкой стороны.

Пресс-секретарь в ответ напомнил, что тема "Северного потока 2" и транзита через Украину в ходе разговора с Меркель действительно обсуждалась. Песков также упомянул вчерашнее заявление "Газпрома", в котором тот подтвердил свою готовность транзитировать газ через Украину после 2024 года при условии экономической целесообразности и технической готовности украинской ГТС. Есть и возможность для увеличения объемов прокачки при наличии спроса, напомнил пресс-секретарь, говоря о заявлении "Газпрома".

"Переговоры (об этом) могут быть только чисто коммерческими, это переговоры, которые касаются экономической субстанции, экономической целесообразности. Но вы наверняка обратили внимание на то, что Миллер также приветствовал участие представителей Германии в этих переговорах", - сказал Песков, отметив значимость германских потребителей в системе экспорта российского газа.