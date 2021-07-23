Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0009 RUR   0.0231 GBR   2.3392 TRY   0.1985

Цена на нефть

22.07 $/bbl   WTI 71.91 1.61 Brent 73.79 1.56

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 23.07.2021 15:21

Объем транзита газа через Украину после 2024 года будет зависеть от спроса в Европе - Песков

Переговоры о транзите газа через Украину после 2024 года будут зависеть, в том числе, от объемов европейского спроса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Переговоры о транзите, о продолжении транзита на перспективу после 2024 года во многом связаны с процессами декарбонизации в Европе и с процессами европейского спроса. Потребители в Германии являются крупнейшими потребителями газа в Европе и поэтому именно от их спроса во многом будет зависеть объём", - сказал Песков.

В пятницу в ходе общения Пескова с журналистами представители СМИ попросили пресс-секретаря прокомментировать вчерашнее заявление "Газпрома" о том, что при проявлении интереса Европы к увеличению объемов закупок российского газа объемы прокачки "голубого топлива" через Украину могут быть также увеличены. Пескова спросили, говорил ли об этом президент РФ Владимир Путин с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и какова была реакция немецкой стороны.

Пресс-секретарь в ответ напомнил, что тема "Северного потока 2" и транзита через Украину в ходе разговора с Меркель действительно обсуждалась. Песков также упомянул вчерашнее заявление "Газпрома", в котором тот подтвердил свою готовность транзитировать газ через Украину после 2024 года при условии экономической целесообразности и технической готовности украинской ГТС. Есть и возможность для увеличения объемов прокачки при наличии спроса, напомнил пресс-секретарь, говоря о заявлении "Газпрома".

"Переговоры (об этом) могут быть только чисто коммерческими, это переговоры, которые касаются экономической субстанции, экономической целесообразности. Но вы наверняка обратили внимание на то, что Миллер также приветствовал участие представителей Германии в этих переговорах", - сказал Песков, отметив значимость германских потребителей в системе экспорта российского газа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, ГАЗ, ТРАНЗИТ


Похожие новости


Иск РФ против Украины в ЕСПЧ не имеет шансов на успех - Кулеба Путин и Меркель обсудили возможность продления соглашения о транзите газа через Украину и после 2024 года Территориальную целостность Украины никто не подвергает сомнению, заявили в Кремле в связи со статьей Путина Россия готова к более глубокой кооперации с бывшими республиками СССР - Путин Путин о своей статье об Украине: нас беспокоит активизация работы по проекту "анти-Россия" Зеленский пообещал ответить на статью Путина об отношениях России и Украины

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]