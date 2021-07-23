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23.07.2021 14:55

ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве автодороги Далимаммедли-Дюзгышлаг-Багчакюрд-Дяйирманлар-Азад-Низами в Геранбойском районе.

Согласно распоряжению, Госагентство автомобильных дорог (ГААД) получит 3 млн манатов на строительство автодороги.

Автодорога соединяет 6 населенных пунктов, в которых проживают 14 тыс. человек.

Средства на строительство будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2021 год.

Кроме этого, министерству экономики поручено в госбюджете на 2022 год в рамках государственных капвложений предусмотреть средства на завершение строительства этой автодороги.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГААД, ДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]