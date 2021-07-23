ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве автодороги Далимаммедли-Дюзгышлаг-Багчакюрд-Дяйирманлар-Азад-Низами в Геранбойском районе.

Согласно распоряжению, Госагентство автомобильных дорог (ГААД) получит 3 млн манатов на строительство автодороги.

Автодорога соединяет 6 населенных пунктов, в которых проживают 14 тыс. человек.

Средства на строительство будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2021 год.

Кроме этого, министерству экономики поручено в госбюджете на 2022 год в рамках государственных капвложений предусмотреть средства на завершение строительства этой автодороги.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Э.Шафиев