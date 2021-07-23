Делегация правящей партии Турции посетит Азербайджан

Делегация правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции во главе с заместителем председателя ПСР Нуманом Куртулмушем 25 июля посетит Азербайджан, сообщает агентство «Анадолу».
«Визит организован в соответствии с Протоколом о сотрудничестве между ПСР и правящей партией «Йени Азербайджан», подписанным в июне в Анкаре. В рамках визита делегацию ПСР примет президент Азербайджана Ильхам Алиев», - сообщает издание.
Кроме того, турецкая делегация проведет встречи с председателем Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадовой, зампредседателем партии «Йени Азербайджан» Тахиром Будаговым, вице-премьером Али Ахмедовым.
28 июля турецкая делегация примет в Гяндже участие в конференции на тему «Приверженность национальным духовным ценностям и новые возможности для сотрудничества».
Н.Аббасова
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