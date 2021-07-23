Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0009 RUR   0.0231 GBR   2.3392 TRY   0.1985

Цена на нефть

22.07 $/bbl   WTI 71.91 1.61 Brent 73.79 1.56

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 23.07.2021 14:57

Делегация правящей партии Турции посетит Азербайджан

Делегация правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции во главе с заместителем председателя ПСР Нуманом Куртулмушем 25 июля посетит Азербайджан, сообщает агентство «Анадолу».

«Визит организован в соответствии с Протоколом о сотрудничестве между ПСР и правящей партией «Йени Азербайджан», подписанным в июне в Анкаре. В рамках визита делегацию ПСР примет президент Азербайджана Ильхам Алиев», - сообщает издание.

Кроме того, турецкая делегация проведет встречи с председателем Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадовой, зампредседателем партии «Йени Азербайджан» Тахиром Будаговым, вице-премьером Али Ахмедовым.

28 июля турецкая делегация примет в Гяндже участие в конференции на тему «Приверженность национальным духовным ценностям и новые возможности для сотрудничества».

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПАРТИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Эрдоган переизбран главой Партии справедливости и развития

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]