Делегация правящей партии Турции посетит Азербайджан

Делегация правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Турции во главе с заместителем председателя ПСР Нуманом Куртулмушем 25 июля посетит Азербайджан, сообщает агентство «Анадолу».

«Визит организован в соответствии с Протоколом о сотрудничестве между ПСР и правящей партией «Йени Азербайджан», подписанным в июне в Анкаре. В рамках визита делегацию ПСР примет президент Азербайджана Ильхам Алиев», - сообщает издание.

Кроме того, турецкая делегация проведет встречи с председателем Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Бахар Мурадовой, зампредседателем партии «Йени Азербайджан» Тахиром Будаговым, вице-премьером Али Ахмедовым.

28 июля турецкая делегация примет в Гяндже участие в конференции на тему «Приверженность национальным духовным ценностям и новые возможности для сотрудничества».

Н.Аббасова