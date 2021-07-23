Президент Алиев отозвал Тагизаде с должности посла Азербайджана в Великобритании, назначил его послом в Венгрию

Президент Ильхам Алиев отозвал Таира Тагизаде с должности посла Азербайджана в Великобритании, Ирландии, Исландии и Дании.

Соответствующее распоряжение президент Алиев подписал в пятницу.

Кроме этого, президент подписал распоряжение об отзыве Вилаята Гулиева с должности посла Азербайджана в Венгрии.

Новым послом Азербайджана в Венгрии назначен Таир Тагизаде. Распоряжение о назначении Тагизаде опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

Р.Ахмедов