Президент Алиев отозвал посла Азербайджана в Малайзии

Президент Ильхам Алиев отозвал Галея Аллахвердиева с должности посла Азербайджана в Малайзии, Мьянме, Таиланде и Брунее.

Текст распоряжения об отзыве Аллахвердиева опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Другим распоряжением главы государства, послом Азербайджана в Малайзии назначен Ирфан Давудов.

Р.Ахмедов