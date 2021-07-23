Минобразования получит 1 млн манатов на строительство новой школы в Дашкесанском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве новой общеобразовательной школы в городе Дашкесан на 360 учащихся.

Согласно распоряжению, министерству образования Азербайджана первоначально выделяется 1 млн манатов на эти цели.

Средства будут выделены из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в госбюджете на 2021 год.

Минэкономики поручено предусмотреть в госбюджете на 2022 год в рамках государственных капвложений необходимые финансовые средства для завершения строительства здания школы.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в пятницу.

Э.Шафиев