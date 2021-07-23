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Наука и образование 23.07.2021 15:33

Минобразования получит 1 млн манатов на строительство новой школы в Дашкесанском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве новой общеобразовательной школы в городе Дашкесан на 360 учащихся.

Согласно распоряжению, министерству образования Азербайджана первоначально выделяется 1 млн манатов на эти цели.

Средства будут выделены из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики, предусмотренного в госбюджете на 2021 год.

Минэкономики поручено предусмотреть в госбюджете на 2022 год в рамках государственных капвложений необходимые финансовые средства для завершения строительства здания школы.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в пятницу.

Э.Шафиев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШКОЛА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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