ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги в Дашкесанском районе.
Согласно распоряжению, Госагентство автомобильных дорог (ГААД) получит первоначально 3 млн манатов на капремонт автомобильной дороги Гобуюстю-Йухары Неметабад- Ашагы Неметабад-Еникянд-Герибли.
Дорога соединяет 9 населенных пунктов с населением 7 тыс. человек.
Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.
Кроме этого, министерству экономики поручено в госбюджете на 2022 год в рамках государственных капвложений предусмотреть средства на завершение строительства этой автодороги.
Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.
Э.Шафиев
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