ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильной дороги в Дашкесанском районе.

Согласно распоряжению, Госагентство автомобильных дорог (ГААД) получит первоначально 3 млн манатов на капремонт автомобильной дороги Гобуюстю-Йухары Неметабад- Ашагы Неметабад-Еникянд-Герибли.

Дорога соединяет 9 населенных пунктов с населением 7 тыс. человек.

Средства на строительство автодороги будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.

Кроме этого, министерству экономики поручено в госбюджете на 2022 год в рамках государственных капвложений предусмотреть средства на завершение строительства этой автодороги.

Текст распоряжения опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Э.Шафиев