Президент Алиев назначил нового посла Азербайджана в Австрии

Президент Ильхам Алиев отозвал Галиба Исрафилова с должности посла Азербайджана в Австрии, Словении и Словакии.

Текст распоряжения об отзыве Исрафилова опубликован в пятницу на сайте главы государства.

Кроме этого, президент подписал распоряжение об отзыве Исрафилова с должности постоянного представителя Азербайджана при отделении ООН в Вене, постоянного представителя при ОБСЕ, в Организации промышленного развития ООН, в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) и в Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. На этой должности Исрафилова сменит Ровшан Садигбейли, распоряжение о назначении, которого также подписано в пятницу.

Кроме этого, распоряжением главы государства Садигбейли назначен новым послом Азербайджана в Австрии.

Э.Шафиев