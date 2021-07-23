Azermarka стала структурным подразделением Azerpoct

ООО «Azermarka» присоединено к ООО «Azerpoct» (национальный почтовый оператор Азербайджана), говорится в сообщении министерства транспорта, связи и высоких технологий (МТСВТ).
«Azermarka, находящееся в подчинении министерства транспорта, связи и высоких технологий, но не входящее в его структуру, отныне будет действовать как структурное подразделение Azerpoct. Соответственно все права и обязанности Azermarka будут исполняться его правопреемником - Azerpoct. Такое решение направлено на оптимизацию деятельности структур, входящих и не входящих в состав министерства, повышение эффективности и обеспечение общего использования ресурсов», - отмечает ведомство.
По данным министерства, основным видом деятельности Azermarka был выпуск и распространение государственных почтовых платежных знаков - почтовых марок, конвертов с марками, открыток. Организацией были также подготовлены блоки, небольшие листы, буклеты, оттиски почтовых штемпелей и другая продукция, являющаяся предметом коллекции филателистов, в том числе открытки и различные сувениры для покупателей.
«Все эти работы отныне будут выполняться соответствующим структурным подразделением, которое будет создано в Azerpoct», - говорится в информации.
Госпредприятие Azerpoct создано 23 сентября 1999 года, 15 августа 2009 года было преобразовано в ООО Azerpoct, 16 апреля 2010 года Центральный Банк Азербайджана выдал обществу ограниченную лицензию на предоставление банковско-финансовых услуг.
Н.Аббасова
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