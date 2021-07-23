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АПК 23.07.2021 18:24

Страны ЕАЭС с 15 мая ввезли около 70 тыс. тонн беспошлинного сахара

Страны ЕАЭС с 15 мая в рамках квоты ввезли 69,1 тыс. тонн беспошлинного сахара из общего объема в 546,8 тыс. тонн, сообщает Евразийская сахарная ассоциация.

В частности, РФ импортировала 37,5 тыс. тонн (из квоты в 350 тыс. тонн), Армения - 21 тыс. тонн (из 22 тыс. тонн), Киргизия - 10 тыс. тонн сахара-сырца и 600 тонн белого сахара (из общей квоты в 40 тыс. тонн). Квоту в 134 тыс. тонн имеет также Казахстан.

Решение на ввоз беспошлинного сахара было принято в апреле этого года для сдерживания рост цен на него. Оно рассчитано до 30 сентября 2021 года.

Как считает ассоциация, с учетом темпов развития сахарной свеклы урожая 2021 года в странах-участницах Союза объемов производства свекловичного сахара будет достаточно для обеспечения потребителей.

Согласно сообщению, с апреля цены на сахар в странах ЕАЭС снизились на 2-10%, их текущий уровень на 5-10% ниже цен на белый сахар аналогичного качества, который закупается на мировом рынке. Между тем, на мировом рынке на фоне информации о снижении объемов производства сахара цены на белый сахар с апреля выросли на 7%, на сахар-сырец - на 19%. При этом стоимость услуг по перевозке сахара увеличилась в среднем на 20-30%.

По данным Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа"), биржевые цены на сахар в РФ с начала года снизились на 7,6%, с начала текущего месяца - на 4%, до 40,3 рубля за кг (с НДС, базис - франко-завод).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЕАЭС, САХАР, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]