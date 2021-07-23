КАМАЗ планирует расширить присутствие на рынке Азербайджана

Новая линейка грузовиков «КАМАЗ» презентована в пятницу в Баку, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).
Официальный дилер ПАО «КАМАЗ» представил широкую гамму грузовой автотехники КАМАЗ и спецтехники на шасси КАМАЗ для всех отраслей промышленности, в том числе новый модельный ряд К5.
В ходе мероприятия был обсужден ряд вопросов. В частности расширение географии сервисного обслуживания автотехники КАМАЗ в Азербайджане, в том числе расширение производственной мощности ПО «Гянджинский Автомобильный завод» для создания сборочного предприятия по производству нового модельного ряда К5 и создания на его базе сервисного обслуживания техники КАМАЗ с привлечением финансирования Группы РЭЦ.
По итогам презентации продукции КАМАЗ состоялось подписание меморандума о намерении организации совместного предприятия для предложения грузовых автомобилей КАМАЗ и прицепной техники в лизинг конечным потребителям Азербайджана между Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным и Председателем наблюдательного совета ПО «Гянджинский автомобильный завод» Ханларом Фатиевым.
Согласно информации, создание предприятия позволит азербайджанским покупателям грузовой техники отечественного производства приобретать технику на более выгодных условиях, а КАМАЗ, в свою очередь, сможет расширить свое присутствие на рынке Азербайджана.
Х.Насирзаде
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