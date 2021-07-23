Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0009 RUR   0.0231 GBR   2.3392 TRY   0.1985

Цена на нефть

22.07 $/bbl   WTI 71.91 1.61 Brent 73.79 1.56

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 23.07.2021 17:06

КАМАЗ планирует расширить присутствие на рынке Азербайджана

Новая линейка грузовиков «КАМАЗ» презентована в пятницу в Баку, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).

Официальный дилер ПАО «КАМАЗ» представил широкую гамму грузовой автотехники КАМАЗ и спецтехники на шасси КАМАЗ для всех отраслей промышленности, в том числе новый модельный ряд К5.

В ходе мероприятия был обсужден ряд вопросов. В частности расширение географии сервисного обслуживания автотехники КАМАЗ в Азербайджане, в том числе расширение производственной мощности ПО «Гянджинский Автомобильный завод» для создания сборочного предприятия по производству нового модельного ряда К5 и создания на его базе сервисного обслуживания техники КАМАЗ с привлечением финансирования Группы РЭЦ.

По итогам презентации продукции КАМАЗ состоялось подписание меморандума о намерении организации совместного предприятия для предложения грузовых автомобилей КАМАЗ и прицепной техники в лизинг конечным потребителям Азербайджана между Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным и Председателем наблюдательного совета ПО «Гянджинский автомобильный завод» Ханларом Фатиевым.

Согласно информации, создание предприятия позволит азербайджанским покупателям грузовой техники отечественного производства приобретать технику на более выгодных условиях, а КАМАЗ, в свою очередь, сможет расширить свое присутствие на рынке Азербайджана.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАМАЗ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]