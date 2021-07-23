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Оборона 23.07.2021 17:15

Азербайджанский военный погиб в результате обстрела со стороны ВС Армении на границе

Азербайджанский военный погиб в результате обстрела азербайджанских позиций на границе со стороны ВС Армении.

«23 июля примерно в 16:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы. В результате снайперского выстрела со стороны противника погиб военнослужащий Азербайджанской Армии прапорщик Ягублу Фарман», - сообщает министерство обороны Азербайджана.

Ведомство отмечает, что в настоящее время подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанном направлении, предпринимают ответные действия.

«Прибегая к подобного рода провокациям, армянская сторона преследует цель обострить ситуацию на государственной границе двух стран. Вся ответственность за эту провокацию лежит на Армении», - подчеркивает оборонное ведомство.

Н.Аббасова

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Тэги: ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]