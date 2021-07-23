Азербайджанский военный погиб в результате обстрела со стороны ВС Армении на границе

Азербайджанский военный погиб в результате обстрела азербайджанских позиций на границе со стороны ВС Армении.

«23 июля примерно в 16:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы. В результате снайперского выстрела со стороны противника погиб военнослужащий Азербайджанской Армии прапорщик Ягублу Фарман», - сообщает министерство обороны Азербайджана.

Ведомство отмечает, что в настоящее время подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанном направлении, предпринимают ответные действия.

«Прибегая к подобного рода провокациям, армянская сторона преследует цель обострить ситуацию на государственной границе двух стран. Вся ответственность за эту провокацию лежит на Армении», - подчеркивает оборонное ведомство.

Н.Аббасова