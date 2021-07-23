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Происшествия 23.07.2021 17:32

В Азербайджане вынесли приговор еще 13 членам армянских вооруженных формирований

Бакинский суд по тяжким преступлениям в пятницу вынес приговор по уголовному делу в отношении еще 13 членов армянских вооруженных формирований, совершивших террористические провокации и другие преступные действия на территории Азербайджана.

Согласно материалам уголовного дела, после достижения прекращения огня в результате трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года, армянские вооруженные формирования тайными путями пробрались на территорию Азербайджана и заняли позиции в лесистой местности на северо-западе от поселка Гадрут Ходжавендского района.

Армянские вооруженные формирования совершили террористические и диверсионные действия в отношении азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц. Они были обезоружены 13 декабря 2020 года в результате спецоперации Службы госбезопасности Азербайджана.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в суде, в пятницу суд приговорил 13 членов армянских вооруженных формирований к 6 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в тюрьме общего режима.

Они признаны виновными по 5 статьям Уголовного кодекса Азербайджана: терроризм, хранение оружия, незаконное пересечение государственной границы и др.

Как сообщалось ранее, аналогичные обвинения в целом были предъявлены 53 членам армянских вооруженных формирований. Из них 14 человек уже были вынесены приговоры, большинство из которых были переданы армянской стороне в связи с истечением срока их наказания. Кроме этого, еще 13 армянских военных накануне решением суда были приговоры к 6 годам лишения свободы. Таким образом, в рамках 3 судебных процессов на различные сроки были осуждены 40 членов армянских вооруженных формирований. В настоящее время продолжается суд еще над 13 террористами.

Р.Ахмедов

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Тэги: СУД, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]