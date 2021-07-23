Удельный вес просрочки по кредитам в Азербайджане в I полугодии составил 6% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций (НБКО) Азербайджана в январе-июне 2021 года вырос на 5% - до 15 млрд 258,1 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало июля 2021 года составляет 914,6 млн манатов (рост в отчетный период на 2,4% - ИФ) или 5,99% всех кредитов (6,1% на конец 2020г).

На 1 июля 2021 года банками с долей государства выдано кредитов на 2 млрд 882,3 млн манатов (рост на 3,8%) или 18,9% всех кредитов, частными банками - 11 млрд 974,5 млн манатов (рост на 5,2%) или 78,5% всех кредитов. Остальные 401,2 млн манатов (рост на 7,4%) приходятся на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема займов, выданных на начало июля 2021 года на кредитование в национальной валюте приходится 11 млрд 148,4 млн манатов (рост на 9,3%), в иностранной валюте - 4 млрд 109,6 млн манатов (спад на 5%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на начало июля составляет 26,9% (на конец 2020г - 29,8%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 1 июля 2021 года на торговлю и сферу услуг пришлось 2 млрд 557,9 млн манатов (16,8% всех кредитов), энергетический, добычи полезных ископаемых, химический и сектор природных ресурсов – 748,5 млн манатов (4,9%), сельское/лесное хозяйство и рыболовство – 566 млн манатов (3,7%), строительство и недвижимость – 737,3 млн манатов (4,8%), промышленность и производственный сектор – 922 млн манатов (6%), транспорт и связь – 820,9 млн манатов (5,4%), на домохозяйства - 7 млрд 323,1 млн манатов (48%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств вырос в январе-июне на 9,1%.

Х.Насирзаде