Такси в Азербайджане в январе-июне удвоили пассажироперевозки

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-июне 2021 года составил 555 млн 92,7 тыс. человек, что на 19,5% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В отчетном периоде по железной дороге перевезено 1 млн 115,2 тыс. человек (спад на 16,5%), морским транспортом - 6,3 тыс. человек (спад на 27,6%), воздушным транспортом – 345,5 тыс. человек (спад на 22,7%).
Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-июне 2021 года перевезено 542 млн 486,9 тыс. пассажиров (спад на 13,1%).
При этом автобусами в указанный период перевезено 495 млн 196,5 тыс. пассажиров (спад на 17,5%), такси – 47 млн 290,4 тыс. человек (рост в 2 раза).
Бакинским метрополитеном, который возобновил работу с 31 мая 2021 года, было перевезено 11 млн 138,8 тыс. человек (спад в 5,8 раза по сравнению с показателем 6 месяцев 2020 года - ИФ).
Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса COVID-19, Азербайджан со второй половины марта 2020 года приостановил осуществление авиарейсов (осуществляются лишь чартерные и специальные рейсы в отдельные страны).
Кроме этого, в марте 2020 года были приостановлены перевозки по метро, автобусами в регионы страны, существенно ограничены перевозки пассажиров по железной дороге. Пассажироперевозки в метро возобновились 9 мая 2020 года, но из-за роста числа зараженных COVID-19 вновь были прекращены с 4 июля до 14 сентября. Метрополитен вновь возобновил работу с 31 мая 2021 года.
Н.Аббасова
Президент Азербайджана утвердил состав МПК с рядом стран
Президент Алиев произвел кадровые назначения в руководстве министерства обороны Азербайджана
Азербайджан сохраняет за собой право принять необходимые меры для защиты своих границ и территориальной целостности - МИД
В Токио прошла церемония открытия Олимпиады-2020
В Азербайджане с начала пандемии от COVID-19 умерли свыше 5 тыс. человек
В Азербайджане вынесли приговор еще 13 членам армянских вооруженных формирований
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт автодорог в Нафталане
ЕК готова предоставить Литве дополнительное чрезвычайное финансирование в связи с потоком мигрантов
В Бангкоке усиливают ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Власти Филиппин из-за угрозы штамма COVID-19 дельта предписали миллионам детей оставаться дома
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по производству продуктового видеоролика
Откройте депозитный счет в AccessBank и сразу же получите процентные бонусы!
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом