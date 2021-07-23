Такси в Азербайджане в январе-июне удвоили пассажироперевозки

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-июне 2021 года составил 555 млн 92,7 тыс. человек, что на 19,5% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В отчетном периоде по железной дороге перевезено 1 млн 115,2 тыс. человек (спад на 16,5%), морским транспортом - 6,3 тыс. человек (спад на 27,6%), воздушным транспортом – 345,5 тыс. человек (спад на 22,7%).

Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-июне 2021 года перевезено 542 млн 486,9 тыс. пассажиров (спад на 13,1%).

При этом автобусами в указанный период перевезено 495 млн 196,5 тыс. пассажиров (спад на 17,5%), такси – 47 млн 290,4 тыс. человек (рост в 2 раза).

Бакинским метрополитеном, который возобновил работу с 31 мая 2021 года, было перевезено 11 млн 138,8 тыс. человек (спад в 5,8 раза по сравнению с показателем 6 месяцев 2020 года - ИФ).

Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса COVID-19, Азербайджан со второй половины марта 2020 года приостановил осуществление авиарейсов (осуществляются лишь чартерные и специальные рейсы в отдельные страны).

Кроме этого, в марте 2020 года были приостановлены перевозки по метро, автобусами в регионы страны, существенно ограничены перевозки пассажиров по железной дороге. Пассажироперевозки в метро возобновились 9 мая 2020 года, но из-за роста числа зараженных COVID-19 вновь были прекращены с 4 июля до 14 сентября. Метрополитен вновь возобновил работу с 31 мая 2021 года.

Н.Аббасова