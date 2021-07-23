Президент Азербайджана отправил в отставку заместителя начальника Генштаба ВС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об освобождении Аяза Гасанова от должности заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил - начальника Главного оперативного управления.

Текст распоряжения опубликован на сайте главы государства.

Х.Насирзаде