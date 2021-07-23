Азербайджан сохраняет за собой право принять необходимые меры для защиты своих границ и территориальной целостности - МИД

Азербайджан оставляет за собой право предпринять все необходимые шаги для защиты территориальной целостности в пределах своих международных границ, заявляет МИД страны.

«Азербайджан оставляет за собой право предпринять все необходимые шаги для защиты своей территориальной целостности в пределах своих международных границ, а также для обеспечения мира и безопасности в регионе», - говорится в заявлении МИД в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего в результате обстрела со стороны ВС Армении позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.

МИД подчеркивает, что неприемлемы «провокации армянской стороны, попытки обострить ситуацию в регионе путем обстрела азербайджанских позиций».

«Армения несет всю ответственность за сложившуюся ситуацию», отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило, что 23 июля примерно в 16:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы.

В результате снайперского выстрела со стороны противника погиб военнослужащий Азербайджанской Армии, прапорщик Ягублу Фарман.

Минобороны отметило, что в настоящее время подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанном направлении, предпринимают ответные действия. "Прибегая к подобного рода провокациям, армянская сторона преследует цель обострить ситуацию на государственной границе двух стран. Вся ответственность за эту провокацию лежит на Армении", - подчеркнуло оборонное ведомство.

Э.Шафиев