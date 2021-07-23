Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0009 RUR   0.0231 GBR   2.3392 TRY   0.1985

Цена на нефть

22.07 $/bbl   WTI 71.91 1.61 Brent 73.79 1.56

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 23.07.2021 18:08

Азербайджан сохраняет за собой право принять необходимые меры для защиты своих границ и территориальной целостности - МИД

Азербайджан оставляет за собой право предпринять все необходимые шаги для защиты территориальной целостности в пределах своих международных границ, заявляет МИД страны.

«Азербайджан оставляет за собой право предпринять все необходимые шаги для защиты своей территориальной целостности в пределах своих международных границ, а также для обеспечения мира и безопасности в регионе», - говорится в заявлении МИД в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего в результате обстрела со стороны ВС Армении позиций азербайджанской армии в Кельбаджарском районе.

МИД подчеркивает, что неприемлемы «провокации армянской стороны, попытки обострить ситуацию в регионе путем обстрела азербайджанских позиций».

«Армения несет всю ответственность за сложившуюся ситуацию», отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее министерство обороны Азербайджана сообщило, что 23 июля примерно в 16:00 подразделения армянских вооруженных сил с позиций на территории Басаркечярского района подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы.

В результате снайперского выстрела со стороны противника погиб военнослужащий Азербайджанской Армии, прапорщик Ягублу Фарман.

Минобороны отметило, что в настоящее время подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанном направлении, предпринимают ответные действия. "Прибегая к подобного рода провокациям, армянская сторона преследует цель обострить ситуацию на государственной границе двух стран. Вся ответственность за эту провокацию лежит на Армении", - подчеркнуло оборонное ведомство.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


МИД Азербайджана решительно осудил попытки Армении нарушить хрупкий мир в регионе Пашинян назначил Григоряна на должность первого заместителя главы МИД Армении Деструктивная политика Еревана не приведет ни к чему хорошему для Армении - МИД Азербайджана Власти Армении должны осознать, что альтернативы добрососедским отношениям нет - Байрамов Заявление МИД Армении по Шушинской декларации является «последней стадией лицемерия» - МИД Азербайджана Баку передал Еревану 15 человек в обмен на карты минных полей в Агдамском районе - МИД Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]