Президент Молдовы подписала указ о созыве 26 июля заседания нового парламента страны

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о созыве первого заседания нового парламента страны.

"Созвать заседание парламента XI созыва в понедельник, 26 июля, в 10:00", - говорится в указе.

Как отметила Санду, за этим указом последует избрание руководящих и рабочих органов парламента (комиссий) и утверждение нового правительства.

"Проблем много, и они сложные, мы не можем терять время. Я надеюсь, что новый парламент сможет быстро вернуть доверие граждан к этому важному институту благодаря справедливым и смелым решениям, которые остановят коррупцию и улучшат качество жизни людей", - написала Санду в социальных сетях.

Указ президента подписан после того, как в пятницу Конституционный суд подтвердил результаты состоявшихся 11 июля выборов и утвердил мандаты депутатов парламента нового созыва. Партия "Действие и солидарность" (PAS), которая поддерживает президента Майю Санду получила 63 из 101 мандата в парламенте, Блок коммунистов и социалистов - 32 мандата, партия "Шор" - шесть мандатов. Это означает, что PAS может самостоятельно сформировать новое правительство и принимать любые законодательные акты, за исключением поправок в Конституцию.