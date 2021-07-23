Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0009 RUR   0.0231 GBR   2.3392 TRY   0.1985

Цена на нефть

22.07 $/bbl   WTI 71.91 1.61 Brent 73.79 1.56

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 23.07.2021 21:38

Президент Молдовы подписала указ о созыве 26 июля заседания нового парламента страны

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о созыве первого заседания нового парламента страны.

"Созвать заседание парламента XI созыва в понедельник, 26 июля, в 10:00", - говорится в указе.

Как отметила Санду, за этим указом последует избрание руководящих и рабочих органов парламента (комиссий) и утверждение нового правительства.

"Проблем много, и они сложные, мы не можем терять время. Я надеюсь, что новый парламент сможет быстро вернуть доверие граждан к этому важному институту благодаря справедливым и смелым решениям, которые остановят коррупцию и улучшат качество жизни людей", - написала Санду в социальных сетях.

Указ президента подписан после того, как в пятницу Конституционный суд подтвердил результаты состоявшихся 11 июля выборов и утвердил мандаты депутатов парламента нового созыва. Партия "Действие и солидарность" (PAS), которая поддерживает президента Майю Санду получила 63 из 101 мандата в парламенте, Блок коммунистов и социалистов - 32 мандата, партия "Шор" - шесть мандатов. Это означает, что PAS может самостоятельно сформировать новое правительство и принимать любые законодательные акты, за исключением поправок в Конституцию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПАРЛАМЕНТ, СОЗЫВ, УКАЗ


Похожие новости


Проевропейская партия PAS по итогам выборов получит 63 из 101 мандата в парламенте Молдовы В досрочных выборах в парламент Молдовы приняло участие более 48% - ЦИК Президент Молдавии обещает подписать указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов после снятия режима ЧП Санду не собирается отказываться от идеи проведения в Молдове досрочных парламентских выборов Президент Молдавии видит выход из политического кризиса в досрочных парламентских выборах Додон приветствует возобновление сотрудничества парламентов Молдавии и РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]