В Азербайджане с начала пандемии от COVID-19 умерли свыше 5 тыс. человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 371 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 339,645 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Более 300 случаев заражения за сутки в Азербайджане в последний раз фиксировалось 22 мая (352 случая).

Накануне сообщалось о 212 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 3 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 002 человека.

От COVID-19 вылечились 331,782 тыс. (+153 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 2 тыс. 861 человек.

За сутки медики провели 10 448 тестов на коронавирус против 7 655 накануне. Всего в стране с начала пандемии проведено 3 млн 954,016 тыс. тестов на COVID-19.