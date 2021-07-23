В Азербайджане с начала пандемии от COVID-19 умерли свыше 5 тыс. человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 371 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 339,645 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Более 300 случаев заражения за сутки в Азербайджане в последний раз фиксировалось 22 мая (352 случая).
Накануне сообщалось о 212 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 3 человека. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 002 человека.
От COVID-19 вылечились 331,782 тыс. (+153 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 2 тыс. 861 человек.
За сутки медики провели 10 448 тестов на коронавирус против 7 655 накануне. Всего в стране с начала пандемии проведено 3 млн 954,016 тыс. тестов на COVID-19.
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