Азербайджан и РФ планируют создать логистический коридор взаимных поставок товаров железнодорожным транспортом

Вопрос создания между Россией и Азербайджаном бесперебойного канала взаимных поставок товаров железнодорожным транспортом обсудили в пятницу в Баку вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и председатель правления АО «РОСЭКСИМБАНК» Азер Талыбов, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».
«Инициатива по созданию логистического коридора Россия-Азербайджан станет частью совместного проекта Группы РЭЦ и АО «РЖД Логистика» по развитию маршрутов российского экспорта «Агроэкспресс». Успешный старт проекта в среднесрочной перспективе позволит нарастить объем перевозок грузов по маршрутам международного транспортного коридора «Север-Юг» за счет подключения потоков агропродукции из сопредельных стран, что привлечет в транспортную сеть Азербайджана дополнительные транзитные грузопотоки», - отмечается в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ).
В настоящее время РЭЦ уже имеет положительный опыт организации экспортных маршрутов в Китай в рамках существующего проекта «Агроэкспресс», также технологически прорабатываются возможности формирования маршрутных контейнерных поездов в Узбекистан.
«Сотрудничество с коллегами из Азербайджана в данном направлении представляет обоюдный интерес и позволит обеспечить добросовестных участников внешнеэкономической деятельности обеих стран регулярным железнодорожным сервисом, обслуживающим встречные поставки с соблюдением непрерывного необходимого температурного режима перевозки Мы создаем транспарентную инфраструктуру, которая, в том числе, позволит разгрузить тяжелую ситуацию с загруженностью таможенных постов на границе автомагистралей», - подчеркнул Талыбов.
«Организация упорядоченного подхода к формату доставки продукции требует реализации ряда взаимодополняющих мероприятий и консолидации компетенций заинтересованных государственных структур и представителей бизнеса двух стран. При реализации проекта предстоит совместно решить вопросы, связанные с предоставлением подвижного состава, определению точек товаропроводящей инфраструктуры на маршрутах, согласованию взаимовыгодных тарифных ставок на уровне железнодорожных администраций России и Азербайджана, а также поддержке проекта со стороны контролирующих органов в части предоставления комфортных условий и ускоренных процедур пропуска грузов без ущерба для функций контроля», - подчеркнул, в свою очередь, Мустафаев.
Собеседники определили проект «Север-Юг» как приоритетный для развития торговых взаимоотношений двух стран. Это обусловлено, прежде всего, тем, что развитие комплексных логистических сервисов на маршрутах международного транспортного коридора создаст оптимальные возможности для усиления внешнеторгового взаимодействия и является экономически оправданным инструментом для развития евразийского партнерства и укрепления связей всех стран ЕАЭС со странами Каспийского региона, Ближнего Востока и Персидского залива.
«Это экономически выгодный и целесообразный по скорости доставки маршрут для перевозки и перевалки зерна, фруктов, химической и химической продукции и других товаров в обоих направлениях. Совершенствование транспортных услуг и контрольных процедур, обеспечивающих высокую скорость оформления, позволит повысить общий пробег транспорта по МТК «Север-Юг», время аккумуляции и дистрибуции грузов», - подчеркивает РЭЦ.
А.Азизов
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