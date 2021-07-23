Президент Алиев произвел кадровые назначения в руководстве министерства обороны Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжения о кадровых назначениях в руководстве министерства обороны.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте оборонного ведомства, генерал-лейтенант Низам Османов освобожден от должности заместителя начальника Генштаба – начальника Главного Управления по боевой подготовке и военному образованию и назначен на должность заместителя министра обороны – начальника Главного управления материально-технического обеспечения.

Генерал-майор Анвар Эфендиев назначен заместителем министра обороны – командующим Сухопутными войсками (освобожден от должности Управления боевой подготовки Главного управления боевой подготовки и военного образования).

Генерал-майор Азер Алиев назначен начальником Главного оперативного управления, генерал-майор Кянан Сеидов – командующим 5-ым Корпусом Армии (освобожден от должности первого заместителя командующего Сил специального назначения – начальника штаба).

А.Азизов