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Оборона 23.07.2021 19:22

Президент Алиев произвел кадровые назначения в руководстве министерства обороны Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжения о кадровых назначениях в руководстве министерства обороны.

Согласно распоряжению, опубликованному на сайте оборонного ведомства, генерал-лейтенант Низам Османов освобожден от должности заместителя начальника Генштаба – начальника Главного Управления по боевой подготовке и военному образованию и назначен на должность заместителя министра обороны – начальника Главного управления материально-технического обеспечения.

Генерал-майор Анвар Эфендиев назначен заместителем министра обороны – командующим Сухопутными войсками (освобожден от должности Управления боевой подготовки Главного управления боевой подготовки и военного образования).

Генерал-майор Азер Алиев назначен начальником Главного оперативного управления, генерал-майор Кянан Сеидов – командующим 5-ым Корпусом Армии (освобожден от должности первого заместителя командующего Сил специального назначения – начальника штаба).

А.Азизов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МИНОБОРОНЫ, НАЗНАЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]