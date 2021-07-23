Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0009 RUR   0.0231 GBR   2.3392 TRY   0.1985

Цена на нефть

22.07 $/bbl   WTI 71.91 1.61 Brent 73.79 1.56

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 23.07.2021 19:36

Президент Азербайджана утвердил состав МПК с рядом стран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил состав межправительственных комиссий (МПК) с рядом стран.

Согласно распоряжению, сопредседателем МПК с Грецией, Вьетнамом и Казахстаном назначен министр энергетики Азербайджана, с Кубой - министр культуры, с Катаром - министр по чрезвычайным ситуациям, с Кувейтом и Марокко - министр иностранных дел, Сирией - министр сельского хозяйства, с Южной Кореей - заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий.

Кроме этого, сопредседателем МПК с Беларусью, Туркменистаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, республиками Татарстан и Дагестан Российской Федерации назначен первый вице-премьер Азербайджана, с правительством Санкт-Петербурга РФ - замминистра экономики Азербайджана.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МПК, КОМИССИИ, СОСТАВ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]