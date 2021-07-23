Президент Азербайджана утвердил состав МПК с рядом стран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил состав межправительственных комиссий (МПК) с рядом стран.
Согласно распоряжению, сопредседателем МПК с Грецией, Вьетнамом и Казахстаном назначен министр энергетики Азербайджана, с Кубой - министр культуры, с Катаром - министр по чрезвычайным ситуациям, с Кувейтом и Марокко - министр иностранных дел, Сирией - министр сельского хозяйства, с Южной Кореей - заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий.
Кроме этого, сопредседателем МПК с Беларусью, Туркменистаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, республиками Татарстан и Дагестан Российской Федерации назначен первый вице-премьер Азербайджана, с правительством Санкт-Петербурга РФ - замминистра экономики Азербайджана.
Э.Шафиев
Советник госдепа США Шолле обсудил с польскими чиновниками обеспокоенность по поводу "Северного потока 2"
Schlumberger вернулась на прибыльный уровень во II квартале, выручка превзошла прогнозы
Азербайджан и РФ планируют создать логистический коридор взаимных поставок товаров железнодорожным транспортом
В Токио прошла церемония открытия Олимпиады-2020
В Азербайджане с начала пандемии от COVID-19 умерли свыше 5 тыс. человек
В Азербайджане вынесли приговор еще 13 членам армянских вооруженных формирований
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт автодорог в Нафталане
ЕК готова предоставить Литве дополнительное чрезвычайное финансирование в связи с потоком мигрантов
В Бангкоке усиливают ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
Власти Филиппин из-за угрозы штамма COVID-19 дельта предписали миллионам детей оставаться дома
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по производству продуктового видеоролика
Откройте депозитный счет в AccessBank и сразу же получите процентные бонусы!
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по страхованию банкоматов и наличности в них
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом