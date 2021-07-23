Президент Азербайджана утвердил состав МПК с рядом стран

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил состав межправительственных комиссий (МПК) с рядом стран.

Согласно распоряжению, сопредседателем МПК с Грецией, Вьетнамом и Казахстаном назначен министр энергетики Азербайджана, с Кубой - министр культуры, с Катаром - министр по чрезвычайным ситуациям, с Кувейтом и Марокко - министр иностранных дел, Сирией - министр сельского хозяйства, с Южной Кореей - заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий.

Кроме этого, сопредседателем МПК с Беларусью, Туркменистаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, республиками Татарстан и Дагестан Российской Федерации назначен первый вице-премьер Азербайджана, с правительством Санкт-Петербурга РФ - замминистра экономики Азербайджана.

Э.Шафиев