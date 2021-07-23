В Токио прошла церемония открытия Олимпиады-2020

В столице Японии в пятницу прошла церемония открытия Олимпийских игр 2020.

Олимпийский огонь на стадионе в Токио зажгла японская теннисистка Наоми Осака.

В ходе церемонии император Японии Нарухито объявил XXXII Олимпийские игры в Токио открытыми. Глава МОК Томас Бах также выступил на церемонии, он выразил надежду, что Олимпиада подарит надежду на преодоление человечеством пандемии коронавируса COVID-19.

"Сегодня момент надежды. Да, это очень отличается от того, что мы себе представляли. Но давайте ценить эти моменты", - сказал Бах.

"От лица атлетов я хочу поблагодарить народ Японии. Это было тяжелое путешествие, беспрецедентный вызов. Мы благодарим всех невоспетых героев, медсестер, докторов и всех, кто сделал возможными игры в момент пандемии", - добавил Бах.

Из-за коронавируса церемония прошла без зрителей. На стадионе присутствовали лидеры только 15 стран и организаций, в частности - президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ранее сообщалось, что на улицах Токио на фоне открытия Олимпиады проходят демонстрации протестующих, которые требуют отменить проведение игр из-за угрозы распространения коронавируса. За порядком строго следят полицейские. Они разгоняют демонстрантов и оцепили здание стадиона.

Церемония открытия Олимпийских игр началась в 20:00 по местному времени (15:00 по бакинскому времени).