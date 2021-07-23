Тайфун приближается к Тайваню, прибрежным городам Китая, сильно пострадавшего ранее от наводнений

Тайфун, как ожидается, обрушится на Тайвань и китайскую провинцию Чжэцзян на выходных, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
По прогнозам, тайфун достигнет провинции Чжэцзян в воскресенье и принесет сильные ливни и ветер. Он также затронет северную часть Тайваня.
Власти объявили о повышенной угрозе и распорядились начать подготовку к стихийному бедствию, в частности - эвакуировать жителей из прибрежных районов, а также вернуть все суда в порты.
Ранее на этой неделе сообщалось, что сильные наводнения обрушились на Китай. Сильно пострадала провинция Хэнань. Жертвами стихии стали более 50 человек. В Хэнане нарушено железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение, в Чжэнчжоу затоплен метрополитен, размыты автодороги, дома, часть городских улиц объявлены опасными для передвижения.
В связи со сложившейся ситуацией председатель КНР Си Цзиньпин дал указания, направленные на предотвращение ущерба от наводнений и оказание чрезвычайной помощи. Он подчеркнул, что безопасность жизни и имущества людей должны быть поставлены на первое место.
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