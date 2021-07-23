Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0009 RUR   0.0231 GBR   2.3392 TRY   0.1985

Цена на нефть

22.07 $/bbl   WTI 71.91 1.61 Brent 73.79 1.56

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.07.2021 20:46

Тайфун приближается к Тайваню, прибрежным городам Китая, сильно пострадавшего ранее от наводнений

Тайфун, как ожидается, обрушится на Тайвань и китайскую провинцию Чжэцзян на выходных, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

По прогнозам, тайфун достигнет провинции Чжэцзян в воскресенье и принесет сильные ливни и ветер. Он также затронет северную часть Тайваня.

Власти объявили о повышенной угрозе и распорядились начать подготовку к стихийному бедствию, в частности - эвакуировать жителей из прибрежных районов, а также вернуть все суда в порты.

Ранее на этой неделе сообщалось, что сильные наводнения обрушились на Китай. Сильно пострадала провинция Хэнань. Жертвами стихии стали более 50 человек. В Хэнане нарушено железнодорожное, воздушное и автомобильное сообщение, в Чжэнчжоу затоплен метрополитен, размыты автодороги, дома, часть городских улиц объявлены опасными для передвижения.

В связи со сложившейся ситуацией председатель КНР Си Цзиньпин дал указания, направленные на предотвращение ущерба от наводнений и оказание чрезвычайной помощи. Он подчеркнул, что безопасность жизни и имущества людей должны быть поставлены на первое место.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ-ТАЙВАНЬ-ТАЙФУН

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]