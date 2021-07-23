Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0009 RUR   0.0231 GBR   2.3392 TRY   0.1985

Цена на нефть

22.07 $/bbl   WTI 71.91 1.61 Brent 73.79 1.56

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 23.07.2021 21:28

Карпин возглавил сборную России по футболу, контракт рассчитан до конца 2021 года

Новым главным тренером сборной России назначен Валерий Карпин, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Российский футбольный союз принял решение по кандидатуре главного тренера сборной России по футболу. Этот пост займет российский специалист, тренер ФК "Ростов" Валерий Георгиевич Карпин", - говорится в сообщении.

Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.

В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе.

Контракт с Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы.

"Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе "Ростов". Сборная для него - новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять", - заявил президент РФС Александр Дюков.

Со своей стороны Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие. "Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду - большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить", - сказал Карпин.

8 июля пост главного тренера оставил Станислав Черчесов.

Его подопечные на групповой стадии Евро-2020 проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победили Финляндию (1:0). Россияне заняли четвертое место в группе B и покинули турнир.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. При нем национальная команда страны добилась наивысшего для себя результата - выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018. Под его руководством команда провела 57 матчей (24 победы, 13 ничьих, 20 поражений).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФУТБОЛ, СБОРНАЯ, ТРЕНЕР


Похожие новости


Юсуф Алекперов вошел в совет директоров ФК "Спартак" Российская сборная может принять участие в ЧМ-2022 года в Катаре, но не под флагом РФ - WADA Финал Лиги чемпионов в 2021 году состоится в Санкт-Петербурге - УЕФА Нефтчи стал первым в Азербайджане, обыгравшим российский клуб в еврокубках Президент ФИФА назвал чемпионат мира 2018 года в России лучшим в истории ЧМ-2018 принес экономике РФ 952 млрд рублей - оргкомитет

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]