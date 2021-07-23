Карпин возглавил сборную России по футболу, контракт рассчитан до конца 2021 года

Новым главным тренером сборной России назначен Валерий Карпин, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Российский футбольный союз принял решение по кандидатуре главного тренера сборной России по футболу. Этот пост займет российский специалист, тренер ФК "Ростов" Валерий Георгиевич Карпин", - говорится в сообщении.

Контракт с ним будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.

В течение ближайшего полугода тренер будет совмещать работу в сборной и клубе.

Контракт с Карпиным будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы.

"Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе "Ростов". Сборная для него - новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять", - заявил президент РФС Александр Дюков.

Со своей стороны Карпин поблагодарил РФС за оказанное ему доверие. "Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду - большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на Чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить", - сказал Карпин.

8 июля пост главного тренера оставил Станислав Черчесов.

Его подопечные на групповой стадии Евро-2020 проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победили Финляндию (1:0). Россияне заняли четвертое место в группе B и покинули турнир.

Черчесов возглавил сборную России в августе 2016 года. При нем национальная команда страны добилась наивысшего для себя результата - выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира-2018. Под его руководством команда провела 57 матчей (24 победы, 13 ничьих, 20 поражений).