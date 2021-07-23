Перестрелки на границе с Арменией продолжаются – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщает о продолжающихся перестрелках на границе с Арменией.
«В настоящее время продолжаются перестрелки на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы», - сообщает Минобороны.
По данным ведомства, «подразделения армии Азербайджана ответным огнем подавляют огневую активность противника».
Р.Ахмедов
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