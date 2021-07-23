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Здравоохранение 23.07.2021 23:01

США отправили вакцины в Грузию и Таджикистан

На этой неделе США отправили 22 млн доз вакцин в 23 страны - в том числе в Грузию и Таджикистан, сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

"Мы отправили рекордно высокое количество доз в рекордно высокое количество стран на этой неделе: 22 млн. доз отправились в 23 страны", - рассказала в пятницу Псаки на пресс-брифинге.

Помимо Грузии и Таджикистана, вакцины также получили Гватемала, Сенегал, Замбия, Нигер, Гамбия, Сальвадор, Гондурас, ЮАР, Камерун, Лесото, Панама, Вьетнам, Пакистан, Танзания, Мозамбик, Бенин, Марокко, Колумбия, Мадагаскар, Либерия и Эсватини.

"Наши команды в правительстве работают над тем, чтобы поставлять все больше и больше доз ежедневно", - отметила Псаки.

Такие поставки вакцины являются частью обещания Джо Байдена отправить 80 млн доз вакцин в качестве помощи в страны с низким и средним уровнем дохода. В июне Белый дом опубликовал список стран, в которые поставит 55 млн доз вакцины.

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Тэги: США, ГРУЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ВАКЦИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]