США отправили вакцины в Грузию и Таджикистан

На этой неделе США отправили 22 млн доз вакцин в 23 страны - в том числе в Грузию и Таджикистан, сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
"Мы отправили рекордно высокое количество доз в рекордно высокое количество стран на этой неделе: 22 млн. доз отправились в 23 страны", - рассказала в пятницу Псаки на пресс-брифинге.
Помимо Грузии и Таджикистана, вакцины также получили Гватемала, Сенегал, Замбия, Нигер, Гамбия, Сальвадор, Гондурас, ЮАР, Камерун, Лесото, Панама, Вьетнам, Пакистан, Танзания, Мозамбик, Бенин, Марокко, Колумбия, Мадагаскар, Либерия и Эсватини.
"Наши команды в правительстве работают над тем, чтобы поставлять все больше и больше доз ежедневно", - отметила Псаки.
Такие поставки вакцины являются частью обещания Джо Байдена отправить 80 млн доз вакцин в качестве помощи в страны с низким и средним уровнем дохода. В июне Белый дом опубликовал список стран, в которые поставит 55 млн доз вакцины.
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