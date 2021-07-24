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Спорт 24.07.2021 10:26

Семнадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявлено на Олимпиаде в Токио

Общее число заболевших коронавирусом на Олимпиаде в Токио, начиная с 1 июля во время подготовки Игр, достигло 123, сообщается на сайте ОИ-2020.

При этом за прошедшие сутки количество новых случаев составило 17. В их число, в частности, попал один спортсмен, который при этом не является японцем, однако его гражданская принадлежность не указывается. Также положительный тест сдал иностранный сотрудник персонала.

Олимпиада-2020 официально стартовала 23 июля, она будет идти до 8 августа.

Изначально Игры должны были пройти в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]