Семнадцать новых случаев заболевания коронавирусом выявлено на Олимпиаде в Токио

Общее число заболевших коронавирусом на Олимпиаде в Токио, начиная с 1 июля во время подготовки Игр, достигло 123, сообщается на сайте ОИ-2020.
При этом за прошедшие сутки количество новых случаев составило 17. В их число, в частности, попал один спортсмен, который при этом не является японцем, однако его гражданская принадлежность не указывается. Также положительный тест сдал иностранный сотрудник персонала.
Олимпиада-2020 официально стартовала 23 июля, она будет идти до 8 августа.
Изначально Игры должны были пройти в прошлом году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса.
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