Правительственные силы Афганистана расширяют контроль над приграничным с Пакистаном уездом

Правительственные силы Афганистана проводят операцию по установлению контроля над пунктом перехода на границе с Пакистаном, находившимся до этого под контролем движения "Талибан".
Силы безопасности и обороны Афганистана накануне начали совместную операцию в уезде Барги-Матал провинции Нуристан, сообщил в субботу пресс-центр министерство внутренних дел Афганистана.
"В результате этой операции семь террористов были убиты и еще девять ранены, часть территории уезда была очищена от террористов", - говорится в сообщении.
По данным СМИ, уезды Барги-Матал и Камдеш являются в провинции Нуристан двумя пунктами перехода боевиков движения "Талибан" и других террористических группировок из Пакистана в Афганистан. Уезд Камдеш пока находится под контролем талибов.
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