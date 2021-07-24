Правительственные силы Афганистана расширяют контроль над приграничным с Пакистаном уездом

Правительственные силы Афганистана проводят операцию по установлению контроля над пунктом перехода на границе с Пакистаном, находившимся до этого под контролем движения "Талибан".

Силы безопасности и обороны Афганистана накануне начали совместную операцию в уезде Барги-Матал провинции Нуристан, сообщил в субботу пресс-центр министерство внутренних дел Афганистана.

"В результате этой операции семь террористов были убиты и еще девять ранены, часть территории уезда была очищена от террористов", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, уезды Барги-Матал и Камдеш являются в провинции Нуристан двумя пунктами перехода боевиков движения "Талибан" и других террористических группировок из Пакистана в Афганистан. Уезд Камдеш пока находится под контролем талибов.