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Дальнее зарубежье 24.07.2021 10:53

В ряде городов Австралии прошли протесты против ограничительных мер в связи с COVID-19

Тысячи людей вышли в субботу на улицы центральной части Сиднея в знак протеста против ограничительных мер, принятых властями для сдерживания распространения коронавируса, сообщает австралийская телерадиокомпания ABC.

По ее данным, произошли столкновения с полицией, в том числе и у здания мэрии города. Несколько человек задержаны.

О протестах меньшего масштаба сообщается из Мельбурна и Брисбена.

За время пандемии Австралия в целом избежала широкого распространения коронавирусной инфекции. Однако в последнее время суточный прирост заражений составляет там более 100. Накануне вечером власти Австралии сообщили о рекордном уровне выявленных инфицированных - 163 пациентах. С начала пандемии в стране выявили более 32,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, 916 инфицированных скончались, а более 29,7 тыс. переболели и вылечились.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]