Ситуация на азербайджано-армянской границе стабильна – Минобороны Азербайджана

В настоящее время ситуация на азербайджано-армянской границе в районе Кельбаджара стабильна, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны Азербайджана.

"Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии", - отметили в оборонном ведомстве.

А.Салаева