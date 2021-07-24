Ситуация на азербайджано-армянской границе стабильна – Минобороны Азербайджана

В настоящее время ситуация на азербайджано-армянской границе в районе Кельбаджара стабильна, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны Азербайджана.
"Оперативная обстановка контролируется подразделениями азербайджанской армии", - отметили в оборонном ведомстве.
А.Салаева
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