Иран готов оказать помощь в достижении мира на Южном Кавказе - МИД

Необходимо срочное установление устойчивого мира на Южном Кавказе, Иран готов оказать помощь в этом направлении, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает агентство ИРНА.

Он выразил сожаление в связи с гибелью азербайджанского военнослужащего и ранением армянских военных.

Хатибзаде также призвал Азербайджан и Армению к сдержанности и урегулированию пограничных споров.

А.Салаева